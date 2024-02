Kennedybrücke in Bonn Betrunkene 27-Jährige bei Sturz von E-Scooter verletzt

Eine alkoholisierte 27-Jährige ist am späten Sonntagabend von einem E-Scooter gestürzt und schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Bonn am Dienstagvormittag. Nach Angaben von Zeugen war die Frau gegen 23.20 Uhr auf einem E-Scooter auf der Kennedybrücke in Richtung Konrad-Adenauer-Platz in Beuel unterwegs gewesen. Auf der Höhe des Brückenforums sei sie gestürzt. Die Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Aufgrund schwerer Verletzungen wurde die 27-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.