Polizei stellt Führerschein sicher : 19-Jähriger fährt in Beuel betrunken auf E-Scooter

Beuel In Bonn-Beuel hat die Polizei einen 19-Jährigen gestoppt, der in Schlangenlinien und gemeinsam mit einer weiteren Person auf einem E-Scooter umherfuhr. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille.

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Bonn-Beuel einen 19-jährigen Mann gestoppt, der betrunken auf einem E-Scooter fuhr. Wie die Polizei am Mittwochvormittag bekannt gab, war der Mann gegen 2.20 Uhr auf der Kennedybrücke in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann, weil er in Schlangenlinien fuhr und hinter ihm noch eine weitere Person auf dem E-Scooter stand.