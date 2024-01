Polizei bittet um Hinweise 20-Jähriger in Beuel von Menschengruppe angegriffen

Ein 20-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag in Bonn-Beuel von rund zehn Menschen angegriffen und verletzt worden sein. Das teilte die Bonner Polizei am Mittag mit. Der Mann sei nach eigenen Angaben gegen 00.25 Uhr auf der Pützchens Chaussee auf der Höhe des Penny-Marktes „plötzlich und unvermittelt“ von den maskierten Tätern attackiert worden.