Bahnhof Bonn-Beuel : Reisender beißt und kratzt Polizisten in Zug

Bonn Weil er auf der Zugtoilette geraucht hat, hat ein 25-Jähriger die Löschanlage der Regionalbahn RE 5 ausgelöst. Weil der Mann sich wehrte, musste die Polizei ihn gewaltsam aus dem Zug holen, ein Beamter wurde dabei verletzt.

Ein betrunkener Zugreisender unter Drogeneinfluss hat in Bonn einen Bundespolizisten blutig gekratzt und gebissen. Der 25-jährige Passagier aus Niedersachsen habe auf der Zugtoilette der Regionalbahn RE 5 geraucht und die Löschanlage ausgelöst, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Weil er den Zug nicht verlassen wollte, holten Bundespolizisten den Mann aus dem WC-Raum.

Dabei hab er sich gewehrt, einen Beamten am Unterarm gekratzt und in die Innenseite des rechten Oberschenkels gebissen. Der Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Der 25-Jährige habe die Einsatzkräfte zudem verbal bedroht. Sie nahmen ihn in Schutzgewahrsam und schrieben mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.