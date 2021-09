SEK-Einsatz in Bonn : 46-Jähriger bedroht Frau in Beuel und wird von Polizei überwältigt

In Beuel hat die Polizei einen Mann überwältigt, der seine Lebensgefährtin bedroht haben soll. Foto: Ulrich Felsmann

Beuel Die Polizei hat einen Mann in Beuel überwältigt, der in einer Wohnung seine Lebensgefährtin bedroht haben soll. Zuvor war ein Gespräch mit einem Zeugen in der Wohnung eskaliert.



Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Mann überwältigt, der in einer Wohnung an der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel seine Lebensgefährtin bedroht hatte. Der Zugriff der Spezialkräfte erfolgte gegen 17.40 Uhr. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass der 46-Jährige mit Messern bewaffnet sei.

Zwei Stunden vorher hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, der sich zuvor in der Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aufgehalten hatte. Als ein Gespräch mit dem 46-Jährigen, der bei der Polizei auf dem Gebiet der Betäubungsmittelkriminalität bekannt ist, eskalierte und der 46-Jährige Wutausbrüche und aggressives Verhalten zeigte, floh der Zeuge aus der Wohnung.

Der Tatverdächtige blieb mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin in der Wohnung. Weil die Polizei von einer Gefahr für die Frau ausging, stürmte sie die Wohnung und fixierte den Mann an der Wohnungstüre. Er blieb ebenso wie seine Partnerin unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

(ga)