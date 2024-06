Vorfall an Ampel in Beuel Achtjähriger Junge bei Auffahrunfall verletzt

Beuel · Am Montag ereignete sich an einer roten Ampel in Beuel ein Auffahrunfall. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt - darunter auch ein achtjähriger Junge. Der Unfallverursacher stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Daher hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

18.06.2024 , 08:32 Uhr

Von Constantin Graf