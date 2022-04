Probleme auf der Radweg-Baustelle : ADFC bemängelt Beschilderung in der Beueler Rheinaue

ADFC bemängelt Beschilderung in der Beueler Rheinaue

Die Beschilderung an der Baustelle in der Rheinaue sorgt für Verwirrung bei Radfahrern und Fußgängern. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Nach Einschätzung des ADFC sorgt die Beschilderung am Radweg in der Beueler Rheinaue für die entstandenen Probleme. Der Radfahrclub schlägt deshalb eine verbesserte Ausschilderung vor und ruft zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf.

Der ADFC Bonn/Rhein-Sieg sieht in der missverständlichen Ausschilderung der Baustelle in der Beueler Rheinaue den Hauptgrund für die dortigen Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr. Den pauschalen Vorwurf, alle Radler würden sich verkehrswidrig verhalten, weist der ADFC allerdings zurück. In der Beueler Rheinaue lässt die Stadt Bonn derzeit den Radweg zwischen Südbrücke und Biergarten „Blauer Affe“ verbreitern. Die Arbeiten enden im Mai.