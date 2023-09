Bauprojekt in Beuel Arbeiter entdecken Asbest auf der Baustelle

Start und Ziel sind am Hans-Eger-Ufer nahe der Kennedybrücke. In der Josefschule findet man das Wettkampfbüro. Die Strecke führt wie gewohnt an der Rheinuferpromenade entlang und über die Konrad-Adenauer-Brücke in die Rheinauen. „In 2022 mussten wir in der Rheinaue aufgrund der gesperrten Pontonbrücken am Schiffchensee die Strecke leicht ändern“, so Stein. Das sei in diesem Jahr nicht mehr nötig.