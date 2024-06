Ausbau der S13 Warum der Bröltalbahnweg bald wieder geöffnet wird

Die Deutsche Bahn (DB) hat den Bauablauf für den Ausbau der S13 am Bröltalbahnweg angepasst und schafft dadurch Erleichterungen für den Rad- und Fußverkehr: Durch eine Änderung des Bauverfahrens kann die Umleitung, die Fußgänger und Radfahrer aktuell auf dem Bröltalbahnweg nutzen müssen, nach Angaben der Bahn zeitlich deutlich verkürzt werden. Anstatt der bisher vorgesehenen durchgängigen Sperrung von zwei Jahren – also bis Januar 2026 – wird der Weg am Donnerstag, 6. Juni, zunächst wieder geöffnet. Das teilte eine Bahnsprecherin am Montag mit.