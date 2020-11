Unfall mit der SWB : Autofahrerin stößt in Beuel mit Straßenbahn zusammen

Bonn Am Mittwochabend ist ein Autofahrerin in Bonn-Beuel bei einem Abbiegemanöver mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.



Gegen 18.30 Uhr am Mittwochabend ist auf der B56 in Richtung Sankt Augustin eine junge Autofahrerin mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Laut Angaben der Polizei wollte die Frau unerlaubt vor der Haltestelle „Adelheidisstraße“, zwischen Friedhofstraße und Platanenweg, links abbiegen.

Die Frau wurde durch den Aufprall schwerer verletzt und wurde von den alarmierten Rettungskräften vorsorglich zur weiteren medizinischen Betreuung in eine Klinik transportiert. Ihr Beifahrer blieb hingegen unverletzt.

