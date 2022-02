Radweg in der Rheinaue : Stadt darf Bäume erst einmal nicht fällen

Radweg in der Rheinaue

Update Beuel Die 27 Bäume in der Beueler Rheinaue dürfen erst einmal nicht gefällt werden. Das hat die Bezirksregierung am Montagabend zunächst entschieden. Eine finale Entscheidung fällt nicht vor Mitte Februar.

Die Bezirksregierung Köln hat am Montagabend angekündigt, die Stadt Bonn nun anzuweisen, die 27 Bäume in der Beueler Rheinaue nicht zu fällen. Diese Weisung gelte zunächst bis zum 13. Februar, wie die Bezirksregierung am Montag dem GA mitteilte. Man habe bei der Stadt Bonn nun die entsprechenden Akten angefordert und werde aufgrund der Akten den Fall prüfen. Erst nach einer Prüfung dürfe die Stadt die Bäume fällen - sofern die Bezirksregierung keine Einwände dagegen habe.