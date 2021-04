Beueler Landwirt aus Leidenschaft : Bauer Dopfer vermisst während der Pandemie die Kinder

Vilich-Müldorf Esel Don Camillo grüßt und teilt sich den „LisaRosaHoff“ mit einem Ziegenlamm, einem Kamerunlamm und vielen Osterküken. Nur die Besucher fehlen Peter Kunze, dem Landwirt aus Leidenschaft und Passion.

„Bauer Dopfer“ bewirtschaftet seit 45 Jahren den „LisaRosaHoff“ in Vilich-Müldorf. „Dopfi“ nennen ihn die „Bottemelchs Pänz“, wie die Kinder in Vilich-Müldorf genannt werden. Er ist bekennender Rheinländer, liebt seinen Heimatort, ist traditionsbewusst sowie natur- und heimatverbunden. Die Rede ist vom Vilich-Müldorfer Urgestein Peter Kunze (76), einem echten Original.

Peter Kunze war als staatlich geprüfter Betriebswirt über 30 Jahre bei Kautex. Doch viel lieber wäre er Landwirt geworden. Deshalb begann er mit seiner Hobbyarbeit als „Bauer Dopfer“ – den Namen hat er aus einem Urlaub im Allgäu mitgebracht. Das Grundstück an der heutigen Bundesgrenzschutzstraße wurde alsbald zum „LisaRosaHoff“. Schnell bekamen die „Bottemelchs Pänz“ spitz, dass es bei Dopfi allerhand Tiere zu sehen und zu betreuen gibt.

Kunze empfing alle Kinder mit offenen Armen, denn er hat ein Herz für Kinder. „Nichts ist so schön, wie Kinder lachen zu hören und ihre strahlenden Augen zu sehen“, sagt er aus Überzeugung. Der „LisaRosaHoff“ wurde Mittelpunkt vieler Kinder – die einen verbrachten einfach ihre Freizeit auf dem Hof, die anderen folgten den zahlreichen Einladungen von Kunze. Ob ein Zicklein geboren wurde, die Geisteraustreibung in der Walpurgisnacht anstand, frischer Apfelsaft gepresst oder einfach nur gesungen wurde: Bauer Dopfer hat die Kinder und ihre Eltern immer an den Ereignissen teilnehmen lassen. Er organisierte auch Zeltlager und hatte jedes Jahr das letzte Fenster beim dörflichen Adventskalender. Sehr beeindruckt hat ihn die Ernennung zum Ehrenmitglied der Traditions-A-Jugend des SV Vilich-Müldorf. „Das ist unser Dank dafür, dass Du uns alle mit Geduld und Einfühlungsvermögen auf einen guten Weg gebracht hast“, lautete die Begründung.