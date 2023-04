Großes Bauprojekt in Limperich Pläne für 200 Wohnungen werden veröffentlicht

Die CDU hatte das Projekt auf dem Gelände im Fachausschuss am Dienstag zwar im Grundsatz begrüßt, sah aber ebenso wie die FDP Mängel in der Planung und weiteren Beratungsbedarf vor einer Offenlage. „Einige Gebäude gehen in der Höhe über die Gebäudekante der Telekom hinaus“, kritisierte Ulrich Gödeke (CDU). Zu hohe Gebäude und die Dichte der Bebauung beklagt auch eine Bürgerinitiative. Für den CDU-Antrag, beispielsweise die viergeschossig geplante Bebauung plus Staffelgeschoss zur Telekom um ein Vollgeschoss zu mindern, war aber keine Mehrheit zu finden. Auch nicht für eine Aufstockung der Kita von drei auf vier oder fünf Gruppen. Gabriel Kunze (SPD) begründete die Gebäudehöhe mit der Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, obwohl in Bonn nur beschränktes Bauland zur Verfügung stehe. Es sei an der Zeit, das Projekt auf die nächste Stufe zu heben. „Auch hier gilt: Es gibt keine ideale Planung.“