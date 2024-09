Partei und Bezirksvertretung trauern Bezirksverordneter Frank Maas überraschend gestorben

Trauer um Frank Maas: Der Beueler Bezirksverordnete und Schriftführer des Bürger Bund Bonn (BBB) ist am 15. September völlig unerwartet im Alter von 62 Jahren gestorben. Das teilten BBB-Vorsitzender Johannes Schott und Fraktionsvorsitzender Marcel Schmitt am Wochenende in einer Traueranzeige im General-Anzeiger mit.