Einkaufen in Beuel Immer mehr unabhängige Modeboutiquen in Beuel

Beim Eintreten duftet es in der neu eröffneten Beueler Boutique nach Lavendel. Seit einem Jahr begrüßen Nele van Kalkeren und Mutter Claudia ihre Kundinnen in dem Mode- und Lifestyle-Geschäft „frau brandt“ in der Hermannstraße. Die Geschäftsidee der jungen Inhaberin: Ein Beueler Concept-Store. Heißt: Sie bietet neben Kleidung auch Accessoires, Deko- und Gartenartikel an. Das Geschäft habe die 26-jährige Modemanagerin nach ihrer Großmutter benannt. „Meine Oma war immer schick und elegant in Beuel unterwegs“, sagt sie. Ethische Nachhaltigkeit ist den beiden Beuelerinnen ein besonderes Anliegen. „Wir achten darauf, dass unsere Kleidung unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde“, sagt van Kalkeren.