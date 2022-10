Brand auf Außengelände : Feuerwehr rückt wegen Rauchentwicklung zu Beueler Firma aus

Beuel Die Bonner Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einer Firma am Landgrabenweg in Beuel ausgerückt. Auf dem Außengelände hatte sich aufgrund eines Kabelbrandes Rauch entwickelt.



Ein Kabelbrand war am Freitagnachmittag Auslöser für eine Rauchentwicklung auf einem Firmengelände am Landgrabenweg in Beuel. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten Mitarbeiter der Leitstelle gegen 16 Uhr, dass sich auf dem Außengelände Rauch entwickele. Die Feuerwehr stellte fest, dass ein Kabelbrand die Ursache war.

Nachdem der Strom im betroffenen Bereich abgeschaltet wurde, stoppte die Rauchentwicklung allmählich. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und überwachte den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

