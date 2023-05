Schlemmen und Urlaubsgefühle am Rheinufer Das bieten die Biergärten in Beuel zum Saisonstart

Freunde treffen, ein kühles Bier zum Feierabend trinken oder ein Candle-Light-Dinner bei Sonnenuntergang genießen: Mit der warmen Jahreszeit startet die Saison der Biergärten. Von denen gibt es am Beueler Rheinufer eine ganze Reihe, vom Bahnhöfchen im Norden bis zum Bundeshäuschen im Süden. Von so manchem Biergarten aus werden Gäste am Wochenende auch einen guten Blick auf das Feuerwerk von Rhein in Flammen haben.