Kultureller Fixstern in Bonn : Die Brotfabrik wird 35 Jahre alt

Das Führungstrio der Brotfabrik (von links): Jürgen Becker, Tina Jücker, Guido Preuß. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Die Brotfabrik in Beuel feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen blicken zufrieden zurück und haben bereits neue Pläne für die Zukunft.



35 Jahre Brotfabrik in Bonn-Beuel – und das ist erst der Anfang. Über 100 geladene Gäste gaben sich am Samstag ein Stelldichein in den Gebäuden und besonders im Innenhof, der bereits etwas vom Flair zukünftiger Tage versprühte. Denn Sonnenschirme, Bierzeltgarnituren, Live-Musik, dazu gutgelaunte Gäste, das ist es, was sich die Macher im Trägerverein „Traumpalast“, Guido Preuß als Vorsitzender, Dramaturg und Musiker bei Tanzwerke Vanek Preuß, Tina Jücker, Gründerin und Leiterin des Theater Marabu, und Jürgen Becker, Leiter der Brotfabrik Bühne Bonn, wünschen – jetzt und erst recht in der Zukunft.

Den Reigen eröffnete, wie könnte es in Bonn anders sein, Beethoven mit den Götterfunken, als ein Bauwagen aus einem Theaternebel in den Innenhof fuhr. Diesen Nebel lichtete das Vorstandstrio, das die Zukunftspläne aus dem Nebel holte und die Ideen vorstellte.

„Die Bonner kommen gern über den Rhein, um uns zu besuchen“

In einem Zukunftslab hatten alle Akteure – Brotfabrik Bühne Bonn, Theater Marabu, Internationale Bonner Stummfilmtage, Tanzwerke Vanek Preuß, KulturKneipe Brotfabrik, Kino in der Brotfabrik, Galerie Foyer Brotfabrik, Interkultur Brotfabrik, Kreative Werkstatt und Ton25–Musikproduktion – gemeinsam Bestandsaufnahme gemacht und Pläne für die nächsten Jahre geschmiedet. Sie möchten durch gemeinsame Projekte die vorhandene Expertise und Erfahrung der einzelnen Akteure stärker bündeln, mehr Synergien erzeugen und so das Profil des Hauses als einzigartiges soziokulturelles Zentrum in Bonn schärfen. „Als wir hier anfingen“, sagte Jürgen Becker, „hat uns kaum jemand in Bonn als Kulturzentrum wahrgenommen. Inzwischen sind wir ein Fixstern auf der ‚Schäl Sick‘ geworden, um den herum sich viel Kultur entwickelt hat. Und die Bonner kommen jetzt gerne über den Rhein, um uns zu besuchen.“

Voll des Lobes über die Situation war Guido Preuß. „Man spürt, dass das Kulturzentrum von vielen Leuten gewollt ist. Eine unglaubliche Vielfalt und sehr viel Neugier sind heute hier versammelt.“ Die Mixtur Freude, Neugier, Tatkraft – das ist es, was er aus diesem Tag mitnimmt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein so breit aufgestelltes Kulturzentrum in seinem Stadtbezirk hat“, resümierte Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn. „Deshalb hoffen wir, dass es nicht bei 35 Jahren bleibt, sondern dass es weiter eine solch tolle Entwicklung nimmt.“

Kneipe soll in das Erdgeschoss ziehen

Damit diese Entwicklung auch architektonisch, nicht nur künstlerisch, wahrgenommen werden kann, hat der Trägerverein den Architekten Christoph Lichtenberg beauftragt, sich über Umbaumaßnahmen Gedanken zu machen. Das Erdgeschoss wurde bereits vom Lager zu großen multifunktional nutzbaren Räumen umgebaut, wenn auch noch nicht fertiggestellt. „Der nächste Schritt soll die Öffnung hin zum Innenhof hin sein“, berichtet er und zeigt es am Modell den Besuchern.