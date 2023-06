Zwei Einbrüche in zwei Wochen Diebe schlagen erneut bei Bonner Optiker zu

Erst vor wenigen Tagen musste Marion Himmrich den Einbruch in ihr Optik-Geschäft in Röttgen verkraften. Jetzt haben unbekannte Täter in der Optik Himmrich-Filiale in Beuel-Holzlar zugeschlagen. Einen genauen Tatzeitpunkt kann die Polizei nicht angeben. Die Ermittler haben zu Protokoll gegeben, dass die Diebe zwischen Samstag, 3. Juni, nach Ladenschluss, also nach 13 Uhr, und Montag, 5. Juni, vor 9 Uhr in das Geschäft an der Paul-Langen-Straße eingebrochen sind. Ein Mitarbeiter machte die Entdeckung, dass keine einzige Brille mehr in den Auslagen war. Laut Polizei bestand die Beute aus rund 800 Markenbrillen. Nur eine Handvoll Gestelle haben die Täter zurückgelassen. Aber – anders als in Röttgen vor einer Woche – keine teuren Messgeräte mitgehen lassen. Den Schaden, den die Diebe angerichtet haben, beziffert Geschäftsführerin Marion Himmrich dennoch auf rund 45.000 Euro.