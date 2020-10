Dreharbeiten in Bonn : „Der Lehrer“ zu Gast im Beueler Burgerwerk

Beuel Die Polizei sperrte die Friedrich-Breuer-Straße in Beuel. Der Grund: RTL ließ hier Szenen für die neue Staffel der Serie „Der Lehrer“ drehen.

Der neue Drehort ist eine Schule in Bonn. In der Serie dient sie als Kulisse für das Karoliner Gymnasium. Hierhin müssen die Schüler der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule umziehen, an der der namensgebende Lehrer David Richter unterrichtet. Der wird in der neuen Staffel von Simon Böer verkörpert, der Hendrik Duryn als Hauptdarsteller ablöst.