Laptop und Bargeld entwendet : Einbruch in Büroraum einer Bäckerei in Oberkassel

Eine Tür wurde während des Einbruchs aufgehebelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Oberkassel In der Nacht zu Dienstag wurde in eine Bäckerei in Bonn-Oberkassel eingebrochen. Dabei wurden ein Laptop und Bargeld gestohlen. Wie viele Täter an der Tat beteiligt waren, ist noch unklar.



Von Jana Henseler

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einem Einbruch in eine Bäckerei auf der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde zwischen zwischen 19 und 2 Uhr eingebrochen. Der oder die Unbekannten seien über die Cäcilienstraße an die Rückseite des Hauses gelangt. Dort drangen sie in einen Vorraum ein und hebelten eine Tür auf, um in die anderen Geschäftsräume zu gelangen.

Aus einem Büroraum stahlen sie ein Laptop und Bargeld. Wie hoch die gestohlene Geldsumme ist, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen verließen die Täter auf gleichem Weg das Gebäude verlassen und flüchteten.