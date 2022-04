Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Pkw nach Wohnungseinbruch in Holzlar

Holzlar Unbekannte sind in eine Wohnung in Holzlar eingebrochen und waren auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. Die Täter entdeckten einen Autoschlüssel und nutzten den dazugehörigen Kleinwagen zur Flucht.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Beuel in eine Wohnung eingebrochen und haben anschließend ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter an der Erdgeschosswohnung in der Straße Finkenweg zwischen Montagabend 21.30 Uhr und Dienstagmorgen 3.45 Uhr die Scheibe zur Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft.