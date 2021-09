Hallenschwimmen in Beuel : Das Ennertbad bekommt keine Traglufthalle

Beuel Die Idee einer Traglufthalle über dem Ennertbad in Pützchen ist vom Tisch. Auslöser hierfür sind Bedenken des Städtischen Gebäudemanagements. Aus Sicht der Verwaltung müssten erst Umkleiden und Toiletten im Bad winterfest gemacht und der Wärmetauscher angepasst werden.

Hallenschwimmen während der Wintermonate wird es in Beuel vorerst nicht geben. Der Grund: Die Idee einer Traglufthalle im Ennertbad als kurzfristiger Ersatz während der Sanierung der Beueler Bütt ist nach der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am Donnerstagabend vom Tisch. Aus Sicht des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) wäre ein damit verbundener Umbau des Ennertbads aufwendig und zeitintensiv. Zudem werden Schulen und Vereine auf das Lehrschwimmbecken der Beueler Bütt schon früher verzichten müssen, weil die Stadt den Beginn der Sanierung des Mehrzweckbeckens in den November vorzieht.

Während der Sitzung verdeutlichte die Verwaltung, dass die Technik sowie Teile der Einrichtung im Ennertbad in Pützchen für den Winterbetrieb mit einer Traglufthalle nicht ausgerichtet sind. So müssten der Wärmetauscher angepasst, der Umkleide- und Toilettenbereich winterfest gemacht werden. Allgemein rechne das SGB mit einer Vorbereitung von bis zu 21 Monaten.

Sanierung bis Mitte April

Während der Sitzung machte Ziegert deutlich, dass der Ablaufplan des SGB eine Sanierung der Beueler Bütt bis Mitte April vorsieht. In der Folge stehe das Lehrschwimmbecken nicht zur Verfügung. Wie berichtet, sollten Schulen und Vereine das Lehrschwimmbecken so lange nutzen können, bis die Sanierung des Mehrzweckbeckens beginnt. Bisher sollte dies nach Einschätzung der Stadtverwaltung im ersten Halbjahr 2022 sein.

Zugleich sei die Verwaltung bemüht, Alternativen für das Schulschwimmen zu ermöglichen: beispielsweise im Friesdorfer Freibad („Friesi“), in dem eine Traglufthalle aufgebaut ist, sowie im Frankenbad. Dazu führe die Verwaltung Gespräche mit den betroffenen Beueler Schulen. „Es gibt erste Rückmeldungen“, sagte Ziegert. In ein bis zwei Wochen könne die Verwaltung konkrete Angaben hierzu machen.

Knackpunkt Wärmetauscher

Zudem ging Ziegert auf die technischen Voraussetzungen zum Aufbau einer Traglufthalle im Ennertbad im Detail ein. Ein Knackpunkt scheint der Wärmetauscher zu sein. Dazu stellte Ziegert einen Vergleich zwischen dem Friesdorfer Freibad und dem Ennertbad auf. So habe das Sportbecken im „Friesi“ eine Größe von 425 Quadratmetern, bei einer Abmessung von 25 mal 17 Metern. Im Ennertbad habe das Sportbecken dagegen eine Größe von 1000 Quadratmetern, bei einer Abmessung von 50 mal 20 Metern. „Das Becken im Ennertbad ist also doppelt so groß“, sagte Ziegert. Um eine Traglufthalle aufbauen zu können, müsste daher in einem ersten Schritt die Leistung des Wärmetauschers „nachgerechnet“ und technisch angepasst werden.