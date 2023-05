Pannenserie in Bonner Bädern Ennertbad startet mit Heizungsschaden in die Saison

Die Serie technischer Pannen in den überalterten Bonner Bädern reißt nicht ab. Diesmal hat es das Ennertbad in Beuel erwischt: Kaum war das beliebte Freibad am Samstag in die Saison gestartet, fiel die Heizung aus. Betroffen sind sowohl die Becken, die nicht auf Temperatur gebracht werden können, als auch die Duschen. Das Bad hat trotzdem weiter geöffnet.