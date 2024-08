Unrat am Rheinufer Erneut sammelt sich viel Treibgut am Chinaschiff in Beuel

Erst vor wenigen Wochen wurden angeschwemmte Baumstämme, Äste sowie Sträucher, die sich am Anleger des Chinaschiffs in Beuel verfangen hatten, entsorgt. Schon hat sich wieder jede Menge Treibgut in diesem Bereich angesammelt. „Wir werden alles in den nächsten Tagen erneut reinigen und entsorgen“, versicherte Miteigentümerin Angelika Schmitz vor Kurzem im GA-Gespräch. Jetzt ließ sie erneut jede Menge Treibgut entfernen. Dabei wurde erst Mitte April eine groß angelegte Säuberungsaktion durchgeführt. Wieso der Rhein ausgerechnet im Bereich unterhalb der Kennedybrücke regelmäßig so viel Unrat anspült, ist für sie unverständlich. „Woran das liegt, weiß ich nicht“, sagt sie. Sie vermutet, dass das lang anhaltende Hochwasser in diesem Jahr der Grund für die enorme Müllmenge ist. „Nicht nur wir, sondern auch andere Anleger sind betroffen“, betont Angelika Schmitz.