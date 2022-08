Straftäter ist polizeibekannt : Mann entblößt sich in Bonn-Beuel vor zwölfjährigem Mädchen

Bonn Ein 31-Jähriger hat sich am Dienstagabend in Bonn-Beuel vor einem zwölfjährigen Mädchen entblößt. Der Mann wurde festgenommen. Er ist als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter bekannt.

Die Bonner Polizei hat am Dienstagabend einen 31-Jährigen in Bonn-Beuel vorläufig festgenommen. Der Mann steht in dringendem Verdacht, sich am Abend vor einem zwölfjährigen Mädchen entblößt zu haben. Die Tat soll sich gegen 19.50 Uhr an einer Bushaltestelle in Beuel ereignet haben.