Unfall in Beuel Bonner Feuerwehr dreht Auto, um Fahrerin zu retten

Gegen 13.11 Uhr am Freitag Mittag ist die Bonner Feuerwehr zu einem Einsatz in der Rheinaustraße in Vilich-Rheindorf in Bonn-Beuel ausgerückt. Bei Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen auf die Seite gekippten Kleinwagen vor. Auch die Fahrerin befand sich noch darin.