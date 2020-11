Bereich um Agnesstraße gesperrt : Feuerwehr rückt zu Dachbrand in Beuel aus

Am Montagvormittag brannte es in einem Haus in der Agnesstraße. Foto: Alf Kaufmann

Beuel In Beuel hat es am Montagvormittag in einem Gebäude an der Agnesstraße gebrannt. Um das Feuer unter dem Dach löschen zu können, mussten die Kräfte einen Teil abdecken. Der Bereich um die Einsatzstelle ist gesperrt.



Am Montagvormittag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Agnesstraße in Bonn-Beuel ausgerückt. Wie Einsatzkräfte dem GA vor Ort erläuterten, brannte es im Dachgeschoss eines Hauses. Um das Feuer löschen zu können, mussten die Kräfte einen Teil des Dachs abdecken.

Die Ursache für den Brand waren mutmaßlich Schweißarbeiten an der Hausfassade oder dem Dach. Weil sich niemand im Gebäude aufhielt, waren keine Menschen gefährdet. Rund 20 Feuerwehrleute waren vor Ort. Während des Einsatzes wurden die Agnesstraße sowie die Johann-Link-Straße gesperrt.

(ga)