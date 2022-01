Polizei fahndet mit Foto : Paar fährt bei Probefahrt in Beuel mit hochwertigem Audi davon

Paar fährt bei Probefahrt in Beuel mit hochwertigem Audi davon

Bonn-Beuel Ein Paar ist in Bonn-Beuel nicht von ihrer Probefahrt mit einem hochwertigen Neuwagen zurückgekehrt. Im Autohaus legten sie falsche Ausweispapiere vor. Nun hat die Polizei ein Foto der Frau veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte ist zusammen mit einem Mittäter in Bonn-Beuel nicht von ihrer Probefahrt mit einem hochwertigen Audi zurückgekehrt. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach der Frau. Wie die Polizei angab, hatte die Frau bereits am 19. August vergangenen Jahres etwa um 10 Uhr gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter unter der Vorlage eines falschen Ausweises die Probefahrt mit den Angestellten eines Autohauses in Bonn-Beuel vereinbart, war dann allerdings gemeinsam mit dem schwarzen Audi SQ 7 verschwunden.