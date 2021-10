Kult-Imbiss in Beuel : Anwohner kritisieren Umzugsplan vom „Freundlichen Imbiss“

Beuel Ende 2021 muss der „Freundliche Imbiss“ an jetziger Stelle schließen. Beueler Politiker machen den Vorschlag, dass der Imbiss einige hundert Meter weiter an einen Park zieht. Daran stört sich ein Anwohner. Er hält diese Idee für einen „Schnellschuss“.

Politik und Verwaltung bemühen sich um einen neuen Standort für den Freundlichen Imbiss. Kritik am möglichen Stellplatz an der Hermannstraße, Ecke Bergweg, übt Anwohner Christoph Steinhauer. Er hält den Vorschlag der Politik für einen „Schnellschuss“, sagt er dem GA. Und auch für Frank Maas, Beueler Bezirksverordneter des Bürger Bunds Bonn (BBB), gebe es offene Fragen, teilt Maas in einem Schreiben mit.

Imbiss-Inhaber Mohammed Parvez Syed muss den Betrieb am Standort an der Hermannstraße 94 zum Jahresende aufgeben. Der Grund ist eine Kündigung aufgrund eines geplanten Neubaus.

„Freundlicher Imbiss“ muss umziehen: Brief an die Oberbürgermeisterin

Steinhauer „schätze“ Syed und verstehe dessen Lage. Er wundere sich aber über Syeds Zustimmung für den möglichen neuen Standort: „Hier gibt es keine Fußgänger, die das hoch frequentieren. Es ist nicht wie in einem Einkaufszentrum, wo jeden Tag Tausende von Menschen vorbeikommen.“ Seine Kritik hat Steinhauer in einem Brief an Oberbürgermeisterin Katja Döner zusammengefasst. Die Stadt will die insgesamt zehn Punkte prüfen, teilt das Presseamt mit.