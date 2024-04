Verkehrsversuch ab Juni in Beuel Kritik an Vollsperrung der Friedrich-Breuer-Straße für Autos

Nach leidenschaftlicher Diskussion hat die Bezirksvertretung Beuel am Mittwochabend mit den Stimmen der Koalition aus Grünen, SPD und Linke beschlossen, beim Verkehrsversuch in die Friedrich-Breuer-Straße ab Juni für den motorisierten Individualverkehr komplett zu sperren. Das Ein- und Durchfahrtsverbot bezieht sich wie berichtet auf die Strecke zwischen der Einfahrt von der B 56 in den Konrad-Adenauer-Platz bis hin zur Ecke Hans-Böckler-Straße.