Kostenpflichtiger Inhalt: Gerhard Baumgärtel zum Poller-Streit : „In Beuel gibt es genug Parkplätze“

Die von der Stadt gesetzten Poller verhindern das Abstellen von Autos auf insgesamt 15 Parkplätzen auf der Nordseite der Friedrich-Breuer-Straße. Foto: Benjamin Westhoff

Interview Beuel In Beuel ist ein Machtkampf um das Thema Parkplätze in der Innenstadt entstanden. Die grün-rot-rote Mehrheitskoalition hat die Verwaltung aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu finden, um das verbotswidrige Parken auf den Parkplätzen in der Friedrich-Breuer-Straße nachhaltig zu unterbinden. Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel kritisiert, in diese Entscheidung nicht miteinbezogen worden zu sein.