Ortstermin mit der Beueler Bezirksbürgermeisterin : Geislar wächst den Geislarern zu stark

Geislar Das Neubaugebiet Geislar-West sorgt für viele Neubürger im Ort. Der Bürgerverein und auch der Fußballverein sehen Schattenseiten des Wachstums, die sie mit Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn bei einem Ortstermin besprechen.

2845 Einwohner zählt der Stadtteil im äußersten Bonner Nordosten. „Davon kamen rund 500 erst in den letzten Jahren hinzu“, merkt René Nürnberger, Schriftführer des Bürgervereins, an. Dass bei einem solchen Zuwachs auch ein größeres Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist, liegt auf der Hand. Auf der meistbefahrenen Ortsstraße, der Geislarer Straße, führte Vereinsvorsitzender Serge Mpouma der Bezirksbürgermeisterin die Folgen der aktuellen Verkehrslage vor Augen. Die Straße zieht sich als Hauptstraße beinahe durch das gesamte Ortsgebiet. Rund 300 Meter hinter dem Ortseingang verengt sie sich stark und schlängelt sich durch eine Reihe von Mehrfamilienhäusern, an beiden Seiten sind Autos geparkt. Die kleine Gruppe muss dort bei ihrem Rundgang ständig auf Autos und Busse achten. „Besonders für spielende Kinder ist es ein gefährlicher Zustand“, sagt Mpouma.

Grünen-Stadtverordnete schlägt Fußgängerzone vor

„Unsere Straßen hier sind im Prinzip immer noch Dorfstraßen. Die sind mit dem Zuwachs einfach überfordert. Vielleicht wäre eine reine Fußgängerzone die beste Lösung“, stellt die Grünen-Politikerin Sachsse-Schadt in den Raum. Parteikollegin Mohn will sich dagegen noch nicht festlegen. „Natürlich kann ich heute nichts Verbindliches zusichern, aber ich habe die Anliegen im Detail aufgenommen und nehme sie mit ins Rathaus“, so sagt die Bezirksbürgermeisterin. „Aber grundsätzlich ist es auch erfreulich, dass so viele Menschen sich entschließen, nach Geislar zu ziehen. Dass dadurch auch Probleme entstehen, ist klar“, meint sie.