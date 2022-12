Ursache noch unbekannt : Großflächiger Stromausfall in Beuel

Beuel In der Nacht auf Dienstag ist der Strom in Bonn-Beuel großflächig ausgefallen. Die Ursache ist bisher noch nicht bekannt.

In der letzten Nacht ist in Bonn-Beuel der Strom großflächig ausgefallen. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilten, lag der Schwerpunkt in Beuel Mitte. Laut Silke Elbern, Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn, hatten die Beueler zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr in der Nacht keinen Strom. Danach sei der Strom wieder sukzessive zugeschaltet worden, so Elbern.