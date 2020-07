Bebauung in Vilich-Müldorf : Stadt gibt grünes Licht für neues Wohngebiet in Beuel

Vilich-Müldorf Es tut sich etwas im Projekt Wohnpark II, südöstlich von Vilich-Müldorf. Der Bonner Stadtrat hat die Aufstellung eines Bebauungsplans für rund 420 Wohneinheiten beschlossen. Es gibt aber auch Bedenken.

Zehn Jahre ist es her, da informierte die Stadtverwaltung die Bürger über ihre Bebauungspläne südöstlich von Vilich-Müldorf, für den Wohnpark II, der in direkter Nähe des bestehenden Wohnparks I liegt. Nun ist die Aufstellung eines Bebauungsplans für rund 420 Wohneinheiten vom Rat beschlossene Sache, und dem Beginn der Vermarktung hat der Stadtrat ebenfalls seine Zustimmung gegeben, auch wenn es Bedenken gab von mancher Seite.

Die Erschließung soll über die Bundesgrenzschutzstraße erfolgen. Nicht ganz einfach, da die Verkehrsprognosen für das Jahr 2030 ein „Annähern an die Kapazitätsgrenze und zum Teil instabile Verkehrsabläufe bedeuten würde“, wie das Planungsamt mitteilt. Dennoch denkt man dort, mit passenden Mobilitätskonzepten den errechneten Kfz-Anteil von 60 Prozent „signifikant“ absenken zu können. Helfen könnte dabei die gute Anbindung an den Nahverkehr durch die Nähe zur Haltestelle der Stadtbahnlinie 66, die ja in den kommenden Jahren in dichterem Takt unterwegs sein soll.