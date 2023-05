Haribo unterstützt Bau von Badminton-Akademie in Beuel beginnt

Für den Badmintonsport in Deutschland und ganz besonders für die „Federball-Artisten“ in der Bundesstadt Bonn gibt es gute Nachrichten: Am Freitagmittag erfolgte in Beuel der Spatenstich für die erste deutsche Badminton-Akademie. Das Bundesleistungszentrum an der Limpericher Straße erhält ein Internat für junge Leistungssportler.