Fokus auf das Verbindende am Glauben Markus Feggeler ist neuer leitender Pfarrer in Beuel

Beuel hat einen neuen leitenden Pfarrer: Markus Feggeler wurde am Sonntag in Sankt Josef durch Stadtdechant Pfarrer Picken eingeführt. Vom Evangelium, das für den Tag auf dem liturgischen Programm stand, war Feggeler nicht sehr glücklich, wie er selbst in der Predigt zugab: Matthäus Kapitel 16, Verse 21-27, da verkündet Jesus erstmals seinen Jüngern, dass er in Jerusalem stirbt und aufersteht, es geht um Leid und Tod und um die Aufforderung, ihm in dieser Opferbereitschaft zu folgen und das Seelenheil zu finden. Das sei schwieriger Stoff für eine Antrittspredigt, zumal in einer Zeit, in der die Menschen die Kirche so kritisch hinterfragen.