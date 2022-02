Radweg in der Rheinaue : Initiative startet Protest gegen Baumfällungen in Beuel

Streit um Baumfällungen in Beuel : Dörner verschiebt Baubeginn zum Rheinradweg kurzfristig Der Streit um den Radschnellweg in der Beueler Rheinaue geht weiter. Nachdem es am Sonntag zunächst hieß, dass die Stadt Bonn trotz an­der­wei­ti­ger An­ord­nung aus dem NRW-Um­welt­mi­nis­te­ri­um die 27 Bäume fällen lässt, verschiebt Oberbürgermeisterin Katja Dörner die Maßnahme nun kurzfristig.