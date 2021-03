Sandoase in Beuel : Neues Klettergerüst auf dem Hof der Josefschule

Beuel Im vergangenen Herbst sperrte die Stadt Bonn den Spielplatz auf dem Schulhof der Josefschule. Jetzt ist die neue Sandoase fertig und wurde am Freitag, dem Josefstag, eingeweiht.

Endlich ist es für rund 250 Kinder der Josefschule in Beuel so weit: Pünktlich am Josefstag, am 19. März, konnten sie das neue Klettergerüst auf dem Schulhof in Beschlag nehmen. Nicht mit lautem Jubelgeschrei, wie man das von Kindern erwarten könnte, sondern eher zaghaft und vorsichtig durfte die halbe „Bienenklasse“ von Anna Bührend aus dem ersten Schuljahr als Erste erkunden, was man da wie machen konnte. „Coronabedingt haben wir für heute einen Plan aufgestellt, wann welche halbe Klasse auf das Klettergerüst darf“, sagt Schulleiter Sascha Zuber. „Klasse für Klasse rund eine Viertelstunde.“ Halbe Klasse deshalb, weil wiederum coronabedingt täglich nur „halbe Klassen“ in der Schule sind.