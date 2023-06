Start der BonnLive-Konzerte Kölscher Abend auf dem Telekom Campus

Die Meute übernimmt an Fronleichnam das Micro. Die Bühne frei für Sportfreunde Stiller ist am Freitag, 9. Juni. Sie bringen als Vorband The Screenshots mit. Open air weiter geht es mit Bosse am Donnerstag, 15. Juni. Tags darauf gastiert Pietro Lombardi in Beuel. Samstag ist Zeit für Mike Singer.