Wegen ein paar Bierdosen : 31-jähriger Ladendieb in Beuel mit Haftbefehl festgenommen

Die Polizei hat einen Ladendieb in Bonn festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Bonn Am Samstagnachmittag ist ein 31-Jähriger in Bonn-Beuel in einem Supermarkt wegen Ladendiebstahls festgenommen worden. Doch nach dem Mann wurde bereits mit Haftbefehl gefahndet.



Eigentlich riefen die Angestellten des Supermarktes in der Hans-Bröckler-Straße in Bonn-Beuel nur die Polizei, weil sie einen Mann beim Ladendiebstahl beobachteten. Dieser hatte sich mehrere Bierdosen in den Rucksack gesteckt und zahlte nur einen anderen Artikel and der Kasse.

Daraufhin wurde er hinter der Kasse gestellt und von gerufenen Beamten der Bonner Polizei kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, wurde der Mann bereits mit Haftbefehl wegen schweren Diebstahls gesucht. Der Verdächtige wurde mit in das Polizeipräsidium genommen, seit Sonntag befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Jetzt wird auch noch wegen Ladendiebstahls gegen den Mann ermittelt.

(ga)