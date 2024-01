Polizei ermittelt Identität der Leiche nahe einer Bahnstrecke in Beuel geklärt

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt, handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Bonn, der aktuell ohne festen Wohnsitz war. Nach Angaben der Polizei wurde der 54-Jährige am 11. Januar zur Durchsetzung eines Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen. In den frühen Morgenstunden des 12. Januars hatten die Beamten den Mann wieder entlassen.