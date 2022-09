Aktion in Beuel : Leichtathleten sammeln Müll nach Pützchens Markt ein

Aktion in Beuel

Damit ihr Trainingsplatz sauber ist, packen die Sportler des Leichtathletikvereins „Tracksrunner“ selbst mit an. Foto: Meike Böschemeyer

Pützchen Der Leichtathletikverein „Tracksrunner" hat nach Pützchens Markt den Sportplatz der Gesamtschule in Beuel aufgeräumt. Das Anpacken sind die jungen Sportler gewöhnt.

Pützchens Markt ist vorbei. Zurückgeblieben sind nicht nur bunte Erinnerungen an die schönen Tage auf dem Festgelände, sondern auch eine ganze Menge Müll. Leere Flaschen, Loszettelchen und Fast-Food-Verpackungen säumen die Straßen in Pützchen nach dem Fest. Damit alles möglichst schnell wieder wie vor dem Fest aussieht, hat der Beueler Leichtathleten- und Förderverein „Tracksrunner“ am Mittwoch eine große Saubermachaktion organisiert: „Tracksrunner räumt auf“.