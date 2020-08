Polizei stoppt zwei Fahrer in Beuel : Mann fährt auf E-Scooter in Schlangenlinien vor Polizei

Beuel Zu betrunken, um geradeaus zu fahren, war ein E-Scooter-Fahrer in Ramersdorf. Als die Beamten ihn mit zur Wache nahmen, rauschte ihnen gleich der nächste Scooter-Fahrer mit Fahne entgegen - unerlaubt mit Sozius.

An der Polizeiwache in Ramersdorf ist in der Nacht zu Samstag gegen 3.10 Uhr ein Mann auf einem E-Scooter in starken Schlangenlinien vorbeigefahren, teilte die Polizei mit. Auf den auffälligen Kurs wurden die Beamten in dem Gebäude an der Beueler Hermannstraße aufmerksam.