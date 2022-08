Premieren im Beueler Theater Marabu : Neue Theaterstücke mit aktuellem Hintergrund

Beuel Mit dem neuen Theaterstück „Alles bleibt, wie es niemals war“ startet das Beueler Theater Marabu in die neue Spielzeit. Doch es wird noch mehr geboten.

Corona, Krieg und Klima: Die Welt befindet sich im Katastrophenmodus – die beste Gelegenheit, ein Theaterstück darüber zu machen, was das mit der jungen Generation macht.

Mit „Alles bleibt, wie es niemals war“, einem Stück für junge Leute ab 14 Jahren mit dem ganz neu zusammengestellten Jungen Ensemble, startete das Kinder- und Jugendtheater Marabu in die neue Spielzeit.

Die Premiere am Mittwoch war ausverkauft, für die Aufführungen am heutigen Freitag und am Samstag jeweils ab 19 Uhr gibt es noch Karten.