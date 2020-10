Entspannen neben der Blubbersäule : Die Josefschule in Beuel hat nun einen Ruheraum

Die Josefschule in Beuel hat nun einen Ruheraum

Beuel. Im Offenen Ganztag an der Josefschule in Beuel gibt es jetzt einen Ruheraum für Schüler. Das Angebot ist Teil einer Umstrukturierung des OGS-Bereichs.

Blubbernd steigen die grünen und roten Blasen in der Wassersäule empor. Im Hintergrund spielt leise Musik, und an der Zimmerwand öffnet sich ein Blick gen Himmel. Doch Ruhe und Entspannung finden hier nicht hektische Manager zwischen zwei Besprechungen. In dem sanft abgedunkelten Raum sollen Kinder der Josefschule, die eine kurze Auszeit brauchen, entspannen.