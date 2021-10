Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschädigen 20 Autos in Beuel

Unbekannte beschädigen 20 Autos in Beuel

Beuel Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Bonn-Beuel insgesamt 20 Autos beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben bislang unbekannte Täter sich an mehreren Autos im Stadtbezirk Beuel zu schaffen gemacht. Die mutmaßlichen Täter beschädigten bei 14 Autos auf der Wilfried-Hatzfeld-Straße in Vilich-Müldorf die Scheibenwischer. In Oberkassel wurde auf der Königswinterer Straße zwischen Altrheinstraße und Basaltstraße bei sechs Autos der Lack zerkratzt.