Mann fuhr Beamten davon : Bonner Polizei stellt BMW eines 20-Jährigen sicher

Symbolbild Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Polizei wollte am Dienstagabend einen 20-Jährigen in seinem Auto in Bonn-Beuel kontrollieren. Doch der Mann fuhr mit quietschenden Reifen davon und missachtete mehrere Verkehrsregeln.



Polizisten haben am Dienstagabend den BMW eines 20-Jährigen in Beuel sichergestellt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, fiel der Wagen einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.35 Uhr auf. Demnach stand der BMW an der Ampel Friedrich-Breuer-Straße/Rathausstraße und der 20-Jährige am Steuer ließ den Motor mehrmals lautstark aufheulen. Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, um den Mann zu kontrollieren, fuhr dieser mit quietschenden Reifen davon.

Viel zu schnell und unter Missachtung mehrerer Verkehrsregeln soll er dann laut Polizei über die Rathausstraße, Sankt Augustiner Straße, Combahnstraße und Herbert-Rabius-Straße davongefahren sein. Dort fanden die Polizisten nach kurzer Verfolgung den weißen 2er BMW abgestellt am Straßenrand und trafen auch den 20-Jährigen an. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,8 Promille.