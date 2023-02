Unfall in Bonn : Radfahrerin in Beuel wird von Auto angefahren und verletzt

Beuel Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag eine Radfahrerin angefahren. Die 44-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen sowie der betroffene Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Montagabend gegen 21.15 Uhr hat ein Autofahrer eine Radfahrerin in Beuel angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie die 44-Jährige angab, befuhr sie die Fahrradspur des Landrabenwegs aus Beuel kommend und sah am Fahrbahnrand einen dunkelblauen Pkw stehen. Dieser fuhr plötzlich rückwärts und stieß mit ihr zusammen, berichtete sie weiter. Die Frau stürzte daraufhin von ihrem Rennrad und verletzte sich dabei.