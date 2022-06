Vorfall in Bonn-Beuel : Rennradfahrer fährt Kind an und begeht Unfallflucht

Rennradfahrer fährt Kind an und begeht Unfallflucht

Vorfall in Bonn-Beuel

Bonn Am Dienstagabend ist bei einem Zusammenprall mit einem Rennradfahrer ein sechs Jahre alter Junge in Bonn-Beuel verletzt worden. Nach einem kurzen Streitgespräch floh der Radfahrer vom Unfallort.

Der Sechsjährige wurde in einem Krankenhaus behandelt, durfte dieses aber schnell wieder verlassen.